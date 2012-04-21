Соціолог: батьки вважають дітей об'єктом інвестицій - це в кращому разі

Про це йдеться в повідомленні, переданому УНІАН Інститутом Горшеніна.

За даними опитування, найбільш поширені в Україні – насильство над дітьми (78%) і дитяча безпритульність (75,9%), а першочергова проблема, що вимагає державного врегулювання – це проблема безпритульних дітей (52,8%). При цьому кожен другий молодий українець - 48,8% - не планує в майбутньому всиновлювати дитину, а 34,7% – важко відповісти на це питання.

Коментуючи результати опитування експерт Інституту Горшеніна Марина Ткаченко відзначила: «У 90-ті роки ми – молоді пострадянські держави, зокрема й Україна – втратили одну важливу річ і навіть не помітили цієї втрати в запалі здобуття незалежності й побудови ринкового суспільства. Ми втратили Світ Дитинства».

За словами експерта, «ринкове суспільство стало розглядати дітей як особливу цільову групу і джерело доходу, батьки – в кращому разі як об'єкт інвестицій, в гіршому – як безперервний головний біль. Ростити дітей стало несподівано складно, витратно, мало не небезпечно. Дитячий одяг та іграшки стали дорогими, дитячі книги – дорогими і нецікавими, дитячий відпочинок з оздоровчого і розвиваючого перетворився на питання престижу і моди. Дорослий світ перестав дружити з дітьми».

Сьогодні дорослі все менше часу приділяють дітям і все більше – натужній боротьбі за життєві блага. «Тоді як стрімко розбагатілі співвітчизники почали ізолювати своїх чад від цинічного і антисанітарного світу з метою забезпечення безпеки, ексклюзивності й хоча б відносної стерильності в період їх дорослішання, соціально незахищений кластер став виштовхувати, витісняти дітей на вулицю», - вважає М.Ткаченко.

Вона відзначила, що багато хто при цьому стає безпритульниками і сиротами, хоча і не всі. «Багато хто з настанням ночі повертається в сім'ю з підворіть, парків і сумнівних квартир із запахом пива і сигарет, з раннім сексуальним досвідом і дорослими проблемами. Де взяти грошей? Як прогодуватися? Як одягнутися, щоб бути не гіршим за інших? Способи для вирішення цих проблем запозичуються з дорослого світу, і далеко не всі з них є легальними або хоча б соціально прийнятними. У нас в країні діти дорослішають стрімко – як на війні. Їм доводиться вчитися виживати, заробляти, захищатися. Вони швидко зрозуміли, що дорослим – не до них», - вважає експерт.

Також в Інституті Горшеніна повідомили, що 25 квітня до 1 травня в арт-холі «Кайрос» (Київ, вул. Інститутська 22/27) відкриється виставка фотографій Ольги Богомолець про дітей-сиріт. Мета фотовиставки, за словами О.Богомолець, не просто привернути увагу до проблеми дітей-сиріт, а зрозуміти саме явище сиротіння, знайти його витоки.

Партнер виставки – Інститут Горшеніна. Інформаційний партнер – LB.ua.