Підіб`ють підсумки благодійної акції збору книжок для дитячих будинків та сільських бібліотек

Книга рекордів України 3 червня о 14:00 відбудеться підбиття підсумків благодійної акції збору книжок для дитячих будинків та сільських бібліотек. Акція проводиться в рамках “Першого київського дитячого ярмарку”. Чи вдасться українцям встановити рекорд благочинності? Запрошуємо представників ЗМІ. Додаткова інформація: 8 050 3349270, 5526902 Ігор Підчібій, Книга рекордів України.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter