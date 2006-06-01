Підіб`ють підсумки благодійної акції збору книжок для дитячих будинків та сільських бібліотек
16:19, 01 червня 2006Суспільство
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Книга рекордів України
3 червня о 14:00 відбудеться підбиття підсумків благодійної акції збору книжок для дитячих будинків та сільських бібліотек. Акція проводиться в рамках “Першого київського дитячого ярмарку”.
Чи вдасться українцям встановити рекорд благочинності?
Запрошуємо представників ЗМІ.
Додаткова інформація: 8 050 3349270, 5526902 Ігор Підчібій, Книга рекордів України.
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