У лікарнях залишаються 14 постраждалих внаслідок терактів у Дніпрі

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства охорони здоров'я України, станом на 8.00 один постраждалий перебуває у тяжкому стані, троє - у стані середньої важкості, 10, зокрема, четверо дітей - у легкому стані.

Усі пацієнти отримують необхідну медичну допомогу у повному обсязі, запевнили у МОЗ, підкресливши, що для лікування залучені провідні фахівці Дніпропетровської державної медичної академії.