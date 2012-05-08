Київ не відповідає за сміття, яке видно з космосу

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в інтерв’ю журналістам.

О.Попов наголосив, що Голосіївський парк має статус національного парку, і Київ передав цю територію державі. Відповідно, пояснив він, це нині зона відповідальності профільних міністерств і відомств.

"Підкреслюю, що місто не відповідає за цю територію. Це зона відповідальності керівництва Національного парку "Голосіївський", - сказав О.Попов.

При цьому він висловив готовність надати допомогу парку міськими службами.

"Київ повинен бути ідеально чистим, яким він був раніше", - зазначив голова КМДА.

Як повідомляв УНІАН, 5 травня прем'єр-міністр Микола Азаров під час ознайомлення з даними супутникового зондування території України висловив обурення через величезне сміттєзвалища у Голосіївському парку. Дані про звалище він отримав у результаті космічної зйомки території парку. Азаров доручив владі столиці впродовж тижня розібратися у ситуації та відзвітувати про причини виникнення звалища.