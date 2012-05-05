Азаров скипів через звалище в Київському парку, яке видно з космосу

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в ході селекторної наради в Міністерстві екології та природних ресурсів під час ознайомлення з системою екологічного моніторингу з використанням даних дистанційного зондування землі.

За словами прем'єра, дані про звалище він отримав у результаті космічної зйомки території парку.

«Хто міг придумати звалище в Голосіївському парку. Завдання - дати мені доповідь з цього приводу, провести розслідування. Секретаріату Кабміну - взяти на контроль. Термін – тиждень. Це ганебний, просто волаючий випадок», - заявив М.Азаров.

У свою чергу, представники київської влади пояснили, що територія звалища збільшилася несанкціоновано, а причиною стало збільшення обсягів відходів.