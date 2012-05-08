УЗ завершила електрифікацію швидкісного коридору Львів-Київ-Харків-Донецьк

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») завершила роботи з електрифікації швидкісного коридору Львів-Київ-Харків-Донецьк завдовжки 1,5 тис. км, повідомив УНІАН начальник головного управління електрифікації та електропостачання «Укрзалізниці» Віталій Максимчук.

«Вартість електрифікації на 1 км шляху, залежно від вартості матеріалів й інших чинників, становить близько 1,5 млн. грн», - сказав він.

За словами В.Максимчука, на всій протяжності цього коридору для запуску швидкісних поїздів Hyundai були проведені роботи з електрифікації 2,814 тис. км розгорненої довжини з урахуванням станцій, зокрема близько 300 км шляхів, які взагалі були не електрифіковані.

«В Україні понад 10 тис. км електрифікованих ділянок - це становить більш як 46% від загальної експлуатаційної довжини залізничних колій. За показником електрифікованих залізничних колій Україна посідає 3-4 місце в Європі», - наголосив начальник головного управління електрифікації та електропостачання «Укрзалізниці».