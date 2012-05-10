Помер Відал Сассун

У Лос-Анджелесі у віці 84 років помер відомий британський стиліст Відал Сассун. Про це повідомляє Коммерсант-Україна.

Стиліст відомий як винахідник нових зачісок. Йому належить авторство різновиду зачіски каре, яку називали "сессон".

Відал Сассун народився в 1928 році в Лондоні у єврейській сім'ї. Його батько був родом з Греції, а мати - з України.

Його ім'ям названо відому марку шампуня, а також мережу перукарських салонів у Великій Британії і США.

Поліція повідомила, що смерть Сассуна викликана природними причинами.