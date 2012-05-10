З потягу Санкт-Петербург - Кишинів евакуювали 108 пасажирів

У Вінниці через повідомлення про замінування з потягу "Санкт-Петербург - Кишинів" було евакуйовано понад 100 осіб

У Вінниці поблизу залізничного вокзалу 9 травня з потягу № 61 "Санкт-Петербург - Кишинів" було евакуйовано 108 пасажирів через повідомлення про замінування.

Про це УНІАН повідомила помічник начальника лінійного відділу міліції по станції «Жмеринка» Євгенія Гавриш.

За її словами, 9 травня близько 17.46 до СБУ зателефонував невідомий, який повідомив, що з 4 по 9 вагон у поїзді № 61 закладено вибухівку.

"Згідно розкладу руху, поїзд на момент повідомлення мав прибути на залізничну станцію "Вінниця". Було прийнято рішення прийняти поїзд за межами залізничного вокзалу», - зазначила Є.Гавриш.

За її словами, на місце прибуття потягу прибули близько 80 чоловік особового складу міліції, бійців спецпідрозділу "Беркут", співробітники вибухо-технічної служби обласного управління МНС, а також декілька бригад швидкої допомоги і рятувальників.

«Після зупинки потяга було відразу евакуйовано 108 пасажирів, яких на час пошуку вибухівки розмістили в залі очікування залізничного вокзалу «Вінниця», - сказала Є.Гавриш.

Вона зазначила, що рух поїздів через залізничну станцію "Вінниця" на час пошуку вибухового пристрою не припинявся.

За словами Є.Гавриш, вибухівки у потязі не виявлено.

За даним фактом порушено кримінальну справу за ст.259 ч.1 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення або пошкодження об`єктів власності) Кримінального кодексу України.

Наразі міліція встановлює особу того, хто надав хибне повідомлення про замінування вагонів.

Як повідомляв УНІАН, 9 травня невідомий зловмисник повідомив про замінуваня декількох вагонів потягу «Сімферополь-Київ». Це повідомлення також виявилось неправдивим.