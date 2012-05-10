Порушено кримінальну справу щодо працівника київського СІЗО

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків із засобами масової інформації прокуратури міста Києва, справу порушено за ч. 1 ст. 367 Кримінального кодексу України (службова недбалість).

Досудове слідство у справі здійснюється слідчим прокуратури району.

Як повідомляв УНІАН, 3 травня під час вранішньої перевірки у Київському СІЗО було виявлено відсутність одного із засуджених, який відбував покарання у господарській службі при слідчому ізоляторі. Втікача, 1979 року народження, у 2010 році було засуджено до трох років позбавлення волі за крадіжку з відстроченням вироку на два роки.

4 травня чоловіка було затримано.