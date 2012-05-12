Прокуратура пояснила, що змінилося за 4 роки у закритій справі політика

Про це сьогодні повідомила журналістам прокурор області Наталія Марчук.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами Н.Марчук, справу в 2008 році було порушено за фактом ДТП, а потім її було закрито у зв'язку з відсутністю складу злочину.

10 травня прокуратурою області було порушено нову справу за ст. 286 ч.2 КК України.

Підставою для порушення, за словами прокурора, були виявлені під час прокурорської перевірки помилки, допущені експертами, встановлення точної швидкості руху машини З.Краснова (120 км/год.) і наявність тяжких наслідків - інвалідність у потерпілого.

Н.Марчук заявила, що немає ніяких підстав вважати, що в цій справі є політичний підтекст.

«У потерпілого інвалідність. Чому ж ми шукаємо політичний підтекст?», - запитала вона.

Як повідомлялося раніше, громадська організація "Громадська сила" заявила про політичний характер затримання свого лідера.

11 травня міліція затримала лідера громадської організації «Громадська сила» З.Краснова в Дніпропетровську.