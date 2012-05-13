Росія заборонила експлуатацію вагонів українського виробництва

Ространснагляд РФ заборонив експлуатацію на залізничних коліях загального користування вагонів-самоскидів виробництва ТОВ "Гірничотранспортна компанія" (Кривий Ріг, Україна).

Про це повідомляє РІА «Новости». "На територію РФ надійшли вагони-самоскиди типу 2ВС-105 виробництва ТОВ "Гірничотранспортна компанія"..., котрі не мають сертифікату відповідності ФБУ "Регістр сертифікації на федеральному залізничному транспорті". Ространснагляд ввів заборону на рух залізничними коліями загального користування для вагонів-самоскидів типу 2ВС-105", - йдеться в повідомленні. Відомство уточнює, що вагони зупинені на станції Крейда Південно-Східної залізниці - філіалу ВАТ "Російські залізниці".

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