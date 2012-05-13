Завтра в Україні буде мокро та холодно, у Карпатах - сніг

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, зокрема, у Києві та Київській області вночі місцями невеликий дощ, вдень без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с.

Температура вночі по області 4-9°, вдень 13-18°; у Києві вночі 6-8°, вдень 15-17°.

У прикарпатських областях буде хмарно з проясненнями, дощі, в Карпатах з мокрим снігом; на решті території мінлива хмарність, без опадів, лише вночі у північних та східних областях, вдень в Криму місцями невеликі дощі, грози.

Вітер північний, північно-східний, 5-10 м/с, у південній частині місцями пориви 15-20 м/с.

Температура у південній частині, східних та Дніпропетровській областях вночі 11-16°, вдень 25-30°; у західних областях вночі 4-9° тепла (на грунті, в Карпатах і в повітрі місцями заморозки 0-3°), вдень 13-18° тепла; на решті території вночі 7-12° (у північних областях 4-9° тепла), вдень 19-24°.

Сьогодні, 13 травня, температура води у Чорному морі 17-21° в районі Чорноморського 14 °, в Азовському морі 18-22°, у Дніпрі біля Києва - 19°.