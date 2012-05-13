Крадії винесли з будинку підприємця сейф зі 175 тисячами доларів

Про це УНІАН повідомили у секторі зв’язків з громадськістю УМВС України у Вінницькій області.

Потерпілий звернувся в міліцію із заявою про те, що з його помешкання невідомі викрали сейф з великою сумою в іноземній валюті.

За словами в.о. начальника Ленінського районного відділу міліції Анатолія Коцюруби, зловмисники розбили вікно в будинку. Однак, як з’ясувалося, крадії спеціально його розбили, аби імітувати проникнення в помешкання і відвести від себе підозри. Насправді вони зайшли в будинок без проблем, тому що робили там ремонт. Дізнавшись про заощадження господаря, вони винесли гроші разом з сейфом. Крадії скористалися послугами знайомого таксиста, який відвіз сейф у безпечне місце, де його відкрили. За те, аби таксист зберігав таємницю, йому заплатили 30 тис дол.

Ремонтники, на яких впали підозри, під тиском пред’явлених доказів зізналися у скоєному та повернули викрадені кошти.

За фактом крадіжки в особливо великих розмірах порушено кримінальну справу відповідно за ч.5 ст.185 КК України. Злочинцям загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нестиме кримінальну відповідальність і таксист, який перевозив крадене. Стаття 198 КК України, за якою стосовно нього порушено кримінальну справу, передбачає покарання у вигляді арешту на строк до шести місяців або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк.