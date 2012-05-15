Янукович про корупцію, чиновників і про те, що знає Ринат Леонідович

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив у Донецьку, виступаючи на зустрічі з діловими колами і керівниками Донецької області.

Глава держави відзначив, що питання корупції сьогодні «є одним з гальм розвитку нашої держави». При цьому він додав, що, «незважаючи на те, що прийнято антикорупційне законодавство, від цього не зменшується рівень корупції, на жаль, у нас в країні, він, як бачимо, залишається на тому самому рівні».

«Я про це говорю, тому що добре знаю, розумію рівень цього явища», - підкреслив В.Янукович. Він акцентував: «Звичайно, ми маємо зробити все, щоб, модернізуючи наше законодавство, прибрати чиновника від фінансових ресурсів. Розвиток бізнесу не можна плутати з бізнесом чиновника».

На думку Президента, проблема корупції в Україні також «сьогодні є дуже великою перешкодою для залучення інвестицій в економіку нашої держави».

Він констатував, що корупція є, «незважаючи на те, що ми значно підвищили повернення податку на додану вартість, і вже більш як 70% підприємств переведено на автоматичне погашення цього податку, і за великим рахунком, великих платники податків працюють, я б сказав так, – прозоро, як у багатьох цивілізованих країнах світу».

Водночас В.Янукович уточнив, що на великих підприємствах «корупційна складова може бути лише внутрішня». І, звертаючись до бізнесмена Ріната Ахметова, сказав: «Рінат Леонідович добре це питання розуміє, про що я говорю. Я знаю, що ви теж боретеся з корупцією всередині, на ваших підприємствах».

В.Янукович підкреслив, що, проте, у такого явища як корупція, немає майбутнього, і її в Україні рано чи пізно буде подолано.

«У нас ще дуже багато різних інших сфер, в яких корупція процвітає. Але я хочу сказати, що вона не має майбутнього. Рано чи пізно, проте чим швидше, тим краще, вона піде з нашого повсякденного життя і не буде такою яскравою, якою вона є зараз», - сказав Президент і відзначив, що «довіра до країни буде тоді, коли тут буде низький рівень корупції, коли чітко працюватиме судова система».