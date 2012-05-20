У Києві затримали екс-журналіста, який підстрелив чоловіка у метро
15:46, 20 травня 2012Суспільство
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Співробітники столичної міліції затримали чоловіка, який вчора близько 22.00 вчинив стрілянину з травматичної зброї на одній зі станцій метрополітену, поранивши одного з пасажирів.
|«Борець за справедливість» дістав травматичний пістолет та зробив з нього два постріли у вагоні. Фото Вікіпедії
Як зазначили в столичному главку, затриманий мав при собі посвідчення журналіста одного з друкованих засобів масової інформації. При цьому він пояснив працівникам міліції, що рік тому звільнився з цього ЗМІ і наразі не має до нього жодного відношення, а також до журналістської діяльності. Пораненого з травмою лівої ділянки черевної порожнини доставлено до медичного закладу. Стосовно затриманого вирішується питання про порушення кримінальної справи за статтею хуліганство Кримінального кодексу України.
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