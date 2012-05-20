У Києві затримали екс-журналіста, який підстрелив чоловіка у метро

Як повідомили УНІАН в столичному главку міліції, близько 22.00 19 травня до чергової частини Оболонського райуправління міліції від міліціонера підрозділу охорони Київського метрополітену надійшла інформація про те, що затримано 34-річного громадянина, який скоїв постріл в людину, поранивши її. «По прибуттю на місце пригоди правоохоронці з’ясували, що причиною конфлікту, який виник між двома чоловіками, було те, що один з них відмовився поступитися місцем жінці похилого віку», - зазначили в міліцейському главку, зауваживши, що власник зброї зробив зауваження чоловікові, внаслідок чого між ними виник конфлікт. Зокрема, як зазначили в міліції «борець за справедливість» дістав травматичний пістолет та зробив з нього два постріли – один вгору, а другий в людину, після чого почав тікати.

Як зазначили в столичному главку, затриманий мав при собі посвідчення журналіста одного з друкованих засобів масової інформації. При цьому він пояснив працівникам міліції, що рік тому звільнився з цього ЗМІ і наразі не має до нього жодного відношення, а також до журналістської діяльності. Пораненого з травмою лівої ділянки черевної порожнини доставлено до медичного закладу. Стосовно затриманого вирішується питання про порушення кримінальної справи за статтею хуліганство Кримінального кодексу України.