ЗМІ: В Україні назріває новий збройний скандал

Як повідомляє газета "Сегодня ", мова йде про другу партію з 62 бронетранспортерів БТР-4Е харківських КБ імені Морозова та об`єднання ім. Малишева в рамках найбільшого контракту з Іраком (включаючи поставки літаків Ан-32Б виробництва концерну «Антонов», обсяг замовлення - $ 2,4 млрд).

Джерела на держпідприємстві «Укроборонпром» розповіли виданню, що фахівці, які прибули з Багдада для приймання бойових машин, виявили суттєві недоліки в системах ведення вогню, зокрема, відмови встановлених на БТРах нових автоматичних 30-міліметрових гармат ЗТМ-1. На думку джерел, зброя сира, не доведена до потрібних кондицій.

Офіційно на харківських підприємствах ситуацію не коментують, проте джерело в Мінпромполітики повідомило, що причина нібито в зміні керівництва КБ ім Морозова.

Як нагадує газета, це вже друга неприваблива історія з бронетехнікою для Іраку. Минулої зими, також через конструктивні недоліки в озброєнні БТРів, виявлених на етапі прийому-здачі, переносилися терміни поставки першої партії, через що вона не потрапила на військовий парад в Багдаді. Тоді провину списали на розробників гармат в Кам`янець-Подільському, з запізненням і вибаченнями відправивши замовнику 26 бронетранспортерів. Всього ж в рамках іракського контракту Україна зобов`язалася виготовити та відправити Багдаду до кінця цього року 420 машин.