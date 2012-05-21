Київстар дві години мав проблеми зі зв'язком

Мережа одного з найбільших мобільних операторів "Київстар" в понеділок працювала з перебоями, однак наразі проблему усунуто.

Про це Українській правді повідомили у прес-службі оператора.

"Внаслідок позаштатної ситуації, яка виникла 21 травня 2012 року об 11:45, сталося пошкодження фрагменту мережі "Київстар" – збій в роботі програмного забезпечення – що призвело до ускладнень із отриманням послуг голосової телефонії для частини препейд-абонентів", - сказано в повідомленні.

"Проблему повністю усунуто станом на 13:42", - наголосили у прес-службі.

У компанії також наголосили, що абонентська плата на період виникнення ускладнень нарахована не буде.

"Київстар" приносить щирі вибачення за тимчасові незручності тим абонентам, які це відчули", - додали у компанії.