ГПУ передала до суду справу американця, який обдурив 200 українців

Як повідомляє Відділ зв’язків із засобами масової інформації ГПУ, досудовим слідством установлено, що учасники злочинного об`єднання у «тренінгових центрах», створених у найбільших містах держави, під виглядом проведення навчання з фінансової грамотності, вводили людей в оману, повідомляючи їм неправдиві відомості щодо можливості інвестування грошових коштів та отримання надприбутків. Насправді отримані кошти привласнювались.

На майно обвинувачених вартістю понад 5 млн грн накладено арешт.

Чотирьох обвинувачених взято під варту. За вчинені злочини членам злочинного об`єднання загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Кримінальну справу для визначення підсудності направлено до Апеляційного суду м. Києва.

Водночас, як повідомили УНІАН поінформовані джерела у правоохоронних органах, йдеться про справу, фігурантом якої є громадянин США Роберт Флетчер.

Як повідомляв УНІАН, організатор тренінгів «Секрети мільйонерів» Р.Флетчер був затриманий у Києві 22 листопада 2008 року.

У ході тренінгів Р.Флетчер видавав себе за успішного мільйонера, розповідав людям про різноманітні інвестиційні проекти, за рахунок яких можна збагатитись, і роз`яснював, що чим більше коштів буде інвестовано - тим більший прибуток буде отриманий. Під час проведення тренінгів зі слухачами укладались договори позики та спільної діяльності під обіцянку виплати від 20% до 300% річних.