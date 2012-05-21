ГПУ передала до суду справу американця, який обдурив 200 українців

15:22, 21 травня 2012
Суспільство
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ГПУ затвердила обвинувальний висновок у кримінальній справі стосовно дев’яти учасників злочинної організації, очолюваної громадянином США, які шляхом шахрайства заволоділи близько 64 млн грн, що належали понад 200 громадянам України.  

Роберт ФЛЕТЧЕР

Як повідомляє Відділ зв’язків із засобами масової інформації ГПУ, досудовим слідством установлено, що учасники злочинного об`єднання у «тренінгових центрах», створених у найбільших містах держави, під виглядом проведення навчання з фінансової грамотності, вводили людей в оману, повідомляючи їм неправдиві відомості щодо можливості інвестування грошових коштів та отримання надприбутків. Насправді отримані кошти привласнювались.

На майно обвинувачених вартістю понад 5 млн грн накладено арешт.

Чотирьох обвинувачених взято під варту. За вчинені злочини членам злочинного об`єднання загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Кримінальну справу для визначення підсудності направлено до Апеляційного суду м. Києва.

Водночас, як повідомили УНІАН поінформовані джерела у правоохоронних органах, йдеться про справу, фігурантом якої є громадянин США Роберт Флетчер.

Як повідомляв УНІАН, організатор тренінгів «Секрети мільйонерів» Р.Флетчер був затриманий у Києві 22 листопада 2008 року.

У ході тренінгів Р.Флетчер видавав себе за успішного мільйонера, розповідав людям про різноманітні інвестиційні проекти, за рахунок яких можна збагатитись, і роз`яснював, що чим більше коштів буде інвестовано - тим більший прибуток буде отриманий. Під час проведення тренінгів зі слухачами укладались договори позики та спільної діяльності під обіцянку виплати від 20% до 300% річних.

 

 

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