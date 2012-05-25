Азаров: Лавру треба повернути в первісний вигляд

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам після відкриття фасаду Великої Лаврської дзвіниці Києво-Печерської Лаври, а також з нагоди святкування Дня слов’янської писемності та культури.

«А Лаврою ми будемо займатись, будемо повертати її первісний вигляд», - сказав М.Азаров.

Також він наголосив, що до Дня Незалежності України будуть повністю завершені роботи з реконструкції Києво-Печерської Лаври.