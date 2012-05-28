Смертельно поранений власник ресторану застрелив кілера
01:10, 28 травня 2012Суспільство
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У Петербурзі в неділю увечері біля ресторану «Камелот» були вбиті його власник і зловмисник, що напав на нього.
Якпередаютьінформаційніагентства,посилаючисьнаправоохоронніоргани,перестрілказав'язаласябіля входувресторан.Бізнесменбувсмертельнопоранений,але встигвистрілитив того, хто напавнанього.Нападниктакож загинув.
Слідстворозглядає кількаверсійтого, що сталося, найбільшімовірна-замовневбивство.
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