ЗМІ: Український митник перестав бути всемогутнім

З 1 червня українцям, які повертаються з-за кордону, та іноземцям, які в`їжджають до нас можна буде ввезти без оплати мита (10% від вартості) товару на суму до 1000 євро — набуває чинності Митний кодекс (МК). Про це пише газета «Сегодня».

Як роз`яснив один з авторів МК нардеп Євген Царьков (КПУ), в ньому об`єднано 65 законів, з`явився принцип пост-аудиту — можливості перевірити реальну вартість товару після його ввезення до України, і введена персональна відповідальність митника за порушення.

«Митник перестав бути всемогутнім, його права обмежені перевіркою правильності оформлення документів на вантаж (документів стало удвічі менше — 14 замість 28) для бізнесменів, а для громадян — контролем за ввезенням і вивозом заборонених товарів (зброя, дорогоцінні метали, антикваріат), — говорить Царьов. — Це має прибрати з митниці корупцію, адже немає сенсу, наприклад, давати мзду за пропуск фури з квітами, якщо документи в порядку, але інспектор вважає, що ціна занижена — все одно максимум через 4 години він зобов`язаний дозволити в`їзд. Крім того, істотно, з 200 до 500—1000 євро, збільшена сума безмитного ввезення товарів туристами, це важливо, адже на 200 євро можна купити тільки сувеніри, тому всі реально провозили більше, відчуваючи себе злочинцями».

Також Царьов вважає, що новий МК дозволить скоротити число митників удвічі (зараз близько 19 тис. осіб.). Митники сприймають новий кодекс по-різному. «Скорочень не боїмося, адже відкривається новий термінал D у Борисполі, робота вистачить усім. Збільшення дозволеної вартості товарів, що ввозяться, понизить доходи бюджету, але ми станемо ретельніше перевіряти, збори і виростуть», — говорить прес-секретар Київської облмитниці Марина Боліцок. А ось екс-співробітник митниці Ірина упевнена, що багато інспекторів, які контролюють проїзд фур із товаром, звільняться, адже місця перестануть бути «хлібними», або, якщо не буде жорсткого контролю зверху, почнуть активніше «кришувати» «сірих» імпортерів (ввезення за заниженою вартістю), побори з яких виростуть. Їм вигідніше відкупитися, ніж підпасти під пост-аудит».