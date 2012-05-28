Табачник анулював ліцензії трьом приватним вишам

Про це УНІАН повідомили у Відділі взаємодії зі ЗМІ та зв’язків з громадськістю Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

За їх даними, таке рішення було прийнято на засіданні Державної акредитаційної комісії за результатами планових комплексних перевірок Державною інспекцією навчальних закладів України.

Так, ліцензії анульовано: Київському економічному інституту менеджменту (на підготовку молодших спеціалістів зі спеціальностей «Фінанси і кредит», «Комерційна діяльність», «Ресторанне обслуговування»); Донецькому коледжу радіоелектроніки і управління (повністю – для всіх освітньо-кваліфікаційних рівнів та спеціальностей); Київському університету «Східний світ» (повністю – для всіх освітньо-кваліфікаційних рівнів та спеціальностей).

Крім того, Київському економічному інституту менеджменту надано тримісячний строк для усунення виявлених недоліків та порушень при підготовці бакалаврів, спеціалістів, магістрів.

Як зазначили в Міносвіти, під час перевірок інспекторами ДІНЗ зафіксовані численні порушення Ліцензійних умов надання освітніх послуг і виявлено низьку якість підготовки фахівців. Зокрема, встановлено невідповідність у кадровому, навчально-методичному, матеріально-технічному забезпеченні, порушення Умов прийому до вищих навчальних закладів, процедури призначення керівників ВНЗ.

Окремо відзначено низький рівень знань студентів за результатами проведених контрольних робіт, додали в міністерстві.