9 журналістів, які отруїлися на відкритті Донецького вокзалу, - у лікарні

У Донецьку в інфекційному відділенні міської лікарні ім. Вишневського проходять лікування 9 журналістів, які отруїлися під час кофе-брейку на відкритті Донецького залізничного вокзалу.

Про це кореспонденту УНІАН заявив один з потерпілих журналістів.

В одного з госпіталізованих журналістів медики підтвердили діагноз “сальмонельоз”. Іншим діагноз поставлено наперед, до отримання результатів аналізів на бакпосів.

Ще один журналіст відмовився від госпіталізації. За станом здоров`я він залишається на амбулаторному лікуванні.

Одного з журналістів, якого було першим госпіталізовано в ніч з 21 на 22 травня, сьогодні готують до виписки з лікарні.

Як повідомлялося, прокуратурою Донецької області організовано перевірку за фактом масового отруєння журналістів 21 травня.

До перевірки залучені фахівці обласної санітарно-епідеміологічної станції, працівники органів міліції.

За даними прес-служби Донецької обласної прокуратури, більш як 10 представників центральних і регіональних ЗМІ відчули різке нездужання, яке має ознаки гострого харчового отруєння, після кофе-брейку, проведеного у день відкриття нового залізничного комплексу в Донецьку.

Хід перевірки перебуває на контролі в прокуратурі області.