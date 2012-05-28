Мучителів Оксани Макар вимагають судити відкрито

Про це кореспонденту УНІАН повідомив прес-секретар громадської організації «Гард-N» Андрій Дворецький.

За його словами, сьогодні активісти збирають підписи біля Центрального районного суду Миколаєва, де слухається справа.

Водночас організація подала заявку на проведення з 10 червня безстрокової акції протесту з такою ж вимогою.

А.Дворецький нагадав, що відкритого слухання в суді вимагала на попередньому засіданні мати Оксани - Тетяна Суровицька, визнана потерпілою, а також державний обвинувач Ярослав Кривов’яз.

«Ми вимагаємо відкритого слухання справи, окрім тих засідань, де розглядатимуться відомості інтимного характеру», - зазначив А.Дворецький.

Довідка УНІАН. У ніч на 10 березня в Миколаєві троє молодих людей заманили на квартиру 18-річну Оксану Макар, згвалтували її, а потім намагалися спалити живцем. Дівчина померла в Донецькому опіковому центрі 29 березня.

Попереднє слухання у справі відбулося в Центральному районному суді Миколаєва 24 травня. Адвокат Т.Суровицької вимагав проводити слухання у відкритому засіданні. Захисники підсудних подали клопотання про слухання справи в закритому режимі.

Суддя Олена Селіванова ухвалила рішення про те, що наступне засідання, призначене на 12 червня, проводитиметься в закритому режимі, оскільки, окрім вбивства, надалі на засіданнях розглядатимуться подробиці інтимного характеру. При цьому присутні лише учасники процесу. Суддя повідомила, що обидві сторони мають право подати апеляції.