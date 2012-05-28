СЗФ запускає нову установку задля економії електроенергії

Як передає кореспондент УНІАН, про це 24 травня на прес-конференції заявив голова правління ПАТ Володимир Солошенко. За його словами, цю установку вже побудовано, і її введення в експлуатацію дозволить підприємству економити електроенергію.

«Завод феросплавів – це енергоємне підприємство, і ми розуміємо, що чим менше на собівартості продукції позначатиметься ціна за спожиту електроенергію, тим вище рентабельність. Запуск установки дасть нам економію електроенергії до 1,5%. Крім того, щоб не повністю залежати від електроенергії, розроблено проект будівництва когенераційної установки», - сказав В.Солошенко.

Він також відзначив, що підприємство проводить активну програму з екологічно безпечного виробництва. За 4 місяці поточного року в неї інвестовано 5 млн грн, у цілому на 2012 рік сума інвестицій становитиме 51 млн грн, а до 2015 року – 93,3 млн грн.

«Після того, як ми побудували додатковий дробильно-сортувальний комплекс, зіткнулися з такою проблемою, як дрібні частинки, що утворюється при дробленні. Для того, щоб не забруднювати атмосферу і використовувати ці дрібні частинки у виробництві, у 2011 році споруджено новий індукційний комплекс. Дві індукційні печі переплавлятимуть ці частинки. Зараз проходять випробування комплексу, і вже цього року його буде введено в експлуатацію», - сказав В.Солошенко.

У планах «Стаханівського заводу феросплавів» поточного року розпочати будівництво установки сухого газоочищення для уловлювання і очищення викидів, наростити дамбу шламонакопичувача № 3 і очистити шламонакопичувач № 2 від шламу, а також створити нові аспіраційні установки в цеху електродної маси.

Довідка УНІАН. ПАТ «Стаханівський завод феросплавів» (Луганська обл.) виробляє феромарганець, феросилікомарганець і феросиліцій.

Середньорічна виробнича потужність заводу становить 220 тис тонн феросплавів.

ПАТ «Стаханівський завод феросплавів» за 2011 р. скоротив щодо 2010 р. виробництво на 5,2%, або на 11,5 тис тонн, – до 208,3 тис тонн продукції. За даними офіційної звітності, СЗФ завершив 2011 р. з чистим збитком у розмірі 235 млн грн проти 5,5 млн грн чистого прибутку за підсумками 2010 р.