СБУ звинувачує митників у підміні документів

Як повідомили УНІАН у прес-групи облуправління СБУ, несанкціоновані зміни інформації у цій системі виявлено на митному посту «Городище».

Встановлено, що у лютому 2012 року через митний пост «Городище» з митної території України до Білорусі виїхало п’ять вантажних автомобілів з продовольчим товаром загальною вартістю понад 2 млн грн, однак, за матеріалами, отриманими від митного органу Республіки Білорусь, цей товар був ввезений на територію Білорусі на підставі фіктивних документів.

З метою приховування розбіжностей в документах на товар і порушення митних правил під час проведення його митного оформлення службові особи митного посту «Городище» внесли недостовірну інформацію до графи «Вантаж», що оброблюється в автоматизованій системі митного оформлення, вказавши, що цей товар не вивозився за межі митної території України.

Своїми протиправними діями митники спричинили тяжкі наслідки державним інтересам та суттєво ускладнили ведення належного моніторингу усіх товарів, що пропущені через митний кордон у даному пункті пропуску, а також формування достовірної та об’єктивної статистичної інформації щодо обсягів зовнішньоекономічної торгівлі між Україною та Республікою Білорусь.

Слідчим відділом УСБУ в Рівненській області порушено кримінальну справу за ч. 1 ст. 362 (несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в автоматизованих системах, вчинені особою, яка має право доступу до неї) та ч. 3 ст. 364 (зловживання владою, або службовим становищем, яке спричинило тяжкі наслідки, вчиненні працівником правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.