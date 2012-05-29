Прийшов час брати в борг за кордоном

Про це йдеться в огляді, підготовленому експертами «ІНГ Банк Україна».

Експерти відзначають, що держборг України в квітні ц.р. зріс на 0,6% за рахунок внутрішніх запозичень. При цьому зовнішній борг порівняно з минулим роком продемонстрував невелике зниження внаслідок обмеженого доступу на зовнішні ринки.

«Динаміка державного боргу в квітні (зростання в 0,6%) не стала несподіванкою, оскільки зростання продемонструвало лише внутрішній борг. Зовнішній борг залишався незмінним порівняно з попереднім місяцем, а в річному виразі навіть скоротився на 0,5% - вперше за останні п'ять з половиною років», - підкреслюють експерти «ІНГ Банк Україна».

Також вони звертають увагу, що, враховуючи необхідність погашення в 2012 р. ряду зовнішніх запозичень, уряд навіть почав випуск внутрішніх держоблігацій в іноземній валюті для покриття цих виплат, які з початку року принесли в скарбницю 0,64 млрд дол. і 0,28 млрд євро. Це дало змогу уряду цього року забезпечити виконання зобов'язань за зовнішніми запозиченнями без залучення ресурсів із зовнішніх ринків.

«Співвідношення держборгу до ВВП залишається на рівні 36%, що нижче середнього показника європейських країн, які розвиваються. Ми підтверджуємо наш прогноз щодо співвідношення держборгу до ВВП на кінець цього року на рівні 37,7% і чекаємо активнішого залучення зовнішніх запозичень протягом другого півріччя», - зазначають експерти «ІНГ Банк Україна».

***

Як повідомляв УНІАН, державний і гарантований державою борг України на 30 квітня 2012 року склав 486,56 млрд грн, або 60,9 млрд дол., що на 0,6% більше показника на кінець березня 2012 року, і на 2,8% більше показника на кінець 2011 року.

Довідка УНІАН. Державний і гарантований державою борг України у 2011 році зріс на 9% і на 31 грудня 2011 року склав 473,12 млрд грн.