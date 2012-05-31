Генпрокурор оголосив про припинення вседозволеності
05:33, 31 травня 2012Суспільство
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З наступного тижня у Гененеральній прокуратурі України розпочне роботу Служба захисту підприємців і суб’єктів господарювання.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив генеральний прокурор Віктор Пшонка.
Водночас він не уточнив, хто саме увійде до цієї структури і яким чином вона працюватиме.
Разом з Тим, генпрокурор зауважив, що цього тижня у Генпрокуратурі буде встановлено контактний телефон для підприємців, «і жодне повідомлення про порушення не залишиться без уваги».
«Тобто, вседозволеність правоохоронних і контролюючих відомств, особливо в районах і містах, припиняється», - запевнив В.Пшонка.
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