Генпрокурор оголосив про припинення вседозволеності

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив генеральний прокурор Віктор Пшонка.

Водночас він не уточнив, хто саме увійде до цієї структури і яким чином вона працюватиме.

Разом з Тим, генпрокурор зауважив, що цього тижня у Генпрокуратурі буде встановлено контактний телефон для підприємців, «і жодне повідомлення про порушення не залишиться без уваги».

«Тобто, вседозволеність правоохоронних і контролюючих відомств, особливо в районах і містах, припиняється», - запевнив В.Пшонка.