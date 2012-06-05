Прокурор: справа Білоцерківської - на особливому контролі

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Луганської області, про це прокурор області Микола Бескишкий заявив у суботу на зустрічі з представниками кількох громадських організацій.

Сторони досягли згоди щодо необхідності об'єктивного і всебічного судового розгляду справи, дотримання конституційних прав учасників кримінального судочинства.

Під час зустрічі М.Бескишкий озвучив свою точку зору з приводу рішення Рубіжанського суду про необхідність арешту Р.Білоцерківської. Прокурор вважає, що підстав для арешту правозахисниці немає. За його словами, місце її перебування відоме, раніше вона не притягувалася до кримінальної відповідальності. Тому державним обвинувачем у справі внесено клопотання щодо скасування раніше обраного Р.Білоцерківській запобіжного заходу – взяття під варту і обрання запобіжного заходу, не пов'язаної з позбавленням волі.

«Представники громадських організацій визнали принципову позицію прокуратури в питанні зміни запобіжного заходу, а також зусилля прокуратури щодо оперативного розгляду кримінальної справи, завершення її з урахуванням прав сторін», - говориться в повідомленні прокуратури.

"Фактично, питання може вирішитися найближчим часом, ймовірніше, 5 червня, за умови з’явлення Р.Белоцерковської до суду", - сказав М.Бескишкий.

Він також повідомив, що справа правозахисниці перебуває на особливому контролі з метою всебічного, повного і об'єктивного дослідження обставин.

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Як повідомляв УНІАН, 22 травня Рубіжанський міський суд змінив запобіжний захід стосовно правозахисниці Р.Белоцерковській захід із підписки про невиїзд на взяття під варту.

Суд також оголосив Р.Білоцерківську в розшук. Приводом для такого рішення судді стала повторна нез'ява Р.Білоцерківської на судове засідання.

28 травня в Рубіжному судове засідання за клопотанням прокуратури про скасування запобіжного заходу у вигляді арешту стосовно правозахисниці Р.Білоцерківської не відбулося.

За інформацією керівника Всеукраїнського трудового руху «Солідарність» Костянтина Ільченка, правозахисницю Р.Белоцерковську не взято під арешт, вона перебуває в Севєродонецьку під охороною громадських організацій.

Р.Белоцерковська є лідером Севєродонецької правозахисної організації «Правовій простір». Кримінальну справу стосовно неї було порушено п'ять років тому за ст. 296, ч 1 КК (хуліганство) за те, що вона в Севєродонецьку допомагала жителям будинку № 51 по Гвардійському проспекту в їхній боротьбі проти будівництва торгового центру в безпосередній близькості від житлової будівлі. Р.Білоцерківська спробувала заблокувати роботу будівельного крана, підійнявшись на нього. Але в результаті одержала хімічні опіки обличчя від застосування забудовником газового балончика і опинилася на лаві підсудних.

У Севєродонецькому суді 7 суддів відмовилися від розгляду справи Р.Білоцерківської. Справу забрали в Рубіжне.

Разом з тим правозахисниця відзначає, що постанови апеляційного суду про зміну підсудності та передачу її справи до міського суду м. Рубіжне немає, а без цієї постанови рубіжанський суд не правомочний розглядати цю справу. Тому Р.Білоцерківська не визнає правомочності цього суду і не вважає за необхідне бути присутньою на його засіданнях.