200 американців, що прибули до Криму, не вояки, а будівельники

Посольство США в Україні наголошує, що резервісти корпусу морської піхоти США, які 1 червня прибули до аеропорту Сімферополя, не задіяні у жодному військовому навчанні і всі вони працюють на цивільних посадах у США.

Як повідомили УНІАН у відділі преси, освіти і культури Посольства США, у заяві американської дипломатичної установи підкреслюється, що це група резервістів корпусу морської піхоти США, яка є частиною інженерно-будівельного підрозділу, запрошеного до України українським урядом для допомоги у модернізації українського навчального полігону у Старому Криму. Вони приєдналися до своїх колег, які прибули 27 травня на борту транспортного торгового судна “Едвантидж”, що на запрошення українського уряду увійшло до порту Феодосія в Криму і вивантажило матеріали та обладнання для будівельного проекту.

У Криму зараз перебуває близько 200 резервістів. Усі вони працюють на цивільних посадах у США. Для підтримання своєї кваліфікації вони щороку на три тижні залишають ці посади і виконують завдання у військові сфері. Як тільки цей щорічний обов’язок буде виконано, вони повернуться до своєї цивільної роботи в США. Резервісти, які прибули цього тижня, не задіяні в жодному військовому навчанні.

Будівельному підрозділу наказано звести санітарні споруди та інші прості вигоди для використання українськими військовими. Крім використання тих матеріалів, які вони привезли з собою, вони планують придбати додаткові матеріали на місцевому ринку в Криму, що посприяє місцевій економіці. Все, що вони побудують і модернізують під час свого перебування, залишиться у розпорядженні українського уряду для використання українськими військовими формуваннями, наголошує Посольство США.

Резервісти, які прибули цього тижня, хотіли б якнайшвидше розпочати роботи, які їх запросили тут виконати. Посольство США продовжує працювати з українським урядом щодо вивозу будівельного обладнання з порту і зняття напруженості, спричиненої протестами в Криму.