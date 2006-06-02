Черновецький практично щонеділі відвідує Іонінський монастир

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ практично кожної неділі відвідує Іонінський православний монастир, який розташований в Ботанічному саду столиці.

Про це він розповів в інтерв`ю, розміщеному сьогодні на офіційному сайті Київської міськдержадміністрації, коментуючи численні повідомлення в пресі з приводу його віросповідання.

«Так, я дійсно прийняв хрещення в православному храмі, і було це 54 роки тому. Цей храм знаходився в районі вулиці Лермонтовської в Харкові, де я народився. На жаль, я не знаю цього місця точно», - повідомив мер Києва.

Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ спростував чутки про те, що є пастирем церкви «Посольство Боже», про що писали деякі ЗМІ.

«Я не є пастирем церкви. Це дуже для мене велика честь. Ні православної, ні протестантської, ні католицької. Я скромний прихожанин, сьогодні в основному Іонінського православного монастиря, який знаходиться в Ботанічному саду. І завжди в ньому по неділях, як би себе не почував», - наголосив він.

«Іонінський монастир якийсь особливий. Я тільки-но потрапив до нього, ходжу вже багато місяців кожної неділі. Я відчув якусь чистоту. Я не чекаю там зустрічі з керівництвом монастиря, я не хочу там ніякого світського спілкування. Я просто ставлю свічки так, як це робили і мої предки, і молюся за кожного члена моєї сім`ї, за мою правозахисну і політичну діяльність, щоб вона була на благо народу», - розповів Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ. Він зазначив також, що йому дуже подобається настоятель цього монастиря: «Молода, але дуже чиста людина».

За словами мера, будучи хрещеним у православній церкві, через «посади і філософію комунізму», які не вітали це, на сорок із гаком років він «пішов» з віри. І саме в протестантській церкві - «Посольстві Божому» - років 10 тому відбулося повернення Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО до віри.

«Мені дуже подобалися проповіді, які читав пастир цієї церкви, хороший хлопець, хоча у нього інший колір шкіри, - Сандей АДЕЛАДЖА», - поділився Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ. Але при цьому він сказав: «Сьогодні я розумію, що є традиції українського народу, і моя позиція тепер обов`язково повинна відповідати настрою суспільства. Я не можу кидати йому виклик. Я скучаю по церкві, по проповідях, але щасливий тим, що в православних церквах теж почали звучати проповіді».

В інтерв`ю він також повідомив, що вважає главу УПЦ Московського патріархату Володимира «дуже близьким до Бога». Водночас, йому «подобається позиція і Українській православній церкві, яку представляє патріарх Філарет». «Ця позиція дуже схожа на мою в політиці. Вона дуже патріотична і вона дуже сприяє сьогодні побудові в Україні незалежної держави, про яку мріяли сотні і сотні років тому. Багато з тих, хто були нашими видатними предками і будували незалежну державу, сьогодні можуть пишатися не тільки політиками, але й такими видатними церковними діячами, як патріарх Філарет», - сказав в інтерв`ю Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.