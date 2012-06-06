У Києві перекрили рух у районі вулиць Барбюса і Федорова
08:47, 06 червня 2012Суспільство
1287 0
Через пошкодження тепломережі по 7 червня перекрито рух у районі вулиць Барбюса і Федорова.
Біля "Олімпійського" - армагедон... Фото Тимофія Єфімова з Facebook
У Києві у зв’язку із пошкодженням тепломережі на вулиці Анрі Барбюса на ділянці від вулиці Димитрова до вулиці Лабораторної та по вулиці Івана Федорова від вулиці Предславинської до вулиці Анрі Барбюса повністю перекрито рух автотранспорту.
Розпочато ремонті роботи, які триватимуть по 7 червня включно, повідомили УНІАН у Відділі зв`язків з громадськістю УДАІ Києва.
Державтоінспекція просить автомобілістів з розумінням поставитися до тимчасових незручностей і планувати свої маршрути з урахуванням зазначених обмежень та дотриманням Правил дорожнього руху.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter