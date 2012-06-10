Німецький лікар навіть не згадував про перевезення Олександри Попової у Шаріте

Про це в коментарі УНІАН повідомив головний лікар лікарні швидкої медичної допомоги Миколаєва Олександр Дем’янов.

«Навіть не порушувалося питання про перевезення. Про необхідність продовження лікування О.Попової в німецькій клініці «Шаріте» сьогодні не йдеться», - сказав О.Дем’янов.

При цьому він відзначив, що німецький доктор Лутц Хармс сьогодні оглянув пацієнтку і узгодив з українськими колегами подальшу тактику дій у плані фізіотерапії.

О.Дем’янов відзначив, що стан пацієнтки зараз «стабільний в усіх відношеннях», і вона потребує продовження лікування в реабілітаційному центрі.

«Я думаю, що не принципове питання, де вона перебуватиме (в Україні чи Німеччині – УНІАН). Єдине, це має бути реабілітаційний центр, де є досвід роботи з такими хворими», - наголосив доктор.

Він припустив, що для продовження лікування підійде реабілітаційний центр під Берліном. Проте для остаточного вирішення необхідно дочекатися висновку німецьких лікарів за результатами відвідин хворої.

«Вони зараз роблять для себе висновки. Може йтися не про «Шаріте», а про реабілітаційний центр поблизу Берліна», - сказав О.Дем’янов.

Як повідомляв УНІАН, німецький лікар із клініки «Шаріте» Л.Хармс сьогодні в Миколаєві проводив обстеження О.Попової, яка 10 березня була жорстоко побита і три місяці перебувала у стані коми.

16 травня народний депутат України Микола Катеринчук і німецький меценат Рейко Опітц заявили, що О.Попову транспортують на лікування до Німеччини в клініку “Шаріте”.

За словами Р.Опітца, вже є рішення про перевезення О.Попової до ФРН. Зокрема, є письмовий висновок лікаря про необхідність перевезення дівчини і надання медичної допомоги в Німеччині, є згода її матері на продовження лікування у ФРН, сказав він. Також німецькі лікарі вже знайомляться з медичними документами О.Попової та визначаються щодо необхідної діагностики і подальшого лікування.

За інформацією М.Катеринчука, переліт дівчини фінансує Фонд Рената Ахметова «Розвиток України», а решту всіх витрат бере на себе Р.Опітц.

Як відзначив Р.Опітц, літак готовий забрати дівчину вже зараз, але у О.Попової немає закордонного паспорта, візи і певних супровідних документів.