Лікар Тимошенко обстежить у Миколаєві жорстоко побиту Олександру Попову

Про це повідомив лідер Європейської партії України, народний депутат України Микола Катеринчук, який взяв на себе усі фінансові витрати стосовно візиту Л.Хармса, поінформували УНІАН у прес-службі ЄПУ.

Цього ж дня лікар Л.Хармс відбуде до Німеччини.

«Ми свідомо запросили Лутца Хармса до Миколаєва, аби в такий спосіб прискорити вивезення Олександри Попової на лікування до Німеччини. На жаль, цей процес наразі гальмується через бюрократичні та фінансові питання», - сказав М.Катеринчук.

За його словами, після огляду О.Попової лікар Л.Хармс зможе зробити офіційну заяву для ЗМІ і «в такий спосіб розвіяти усі домисли стосовно її транспортування до німецької клініки».

Як повідомлялося, лікар з берлінської клініки "Шаріте" Л.Хармс проводив курс лікування екс-прем`єра України Юлії Тимошенко в центральній клінічній лікарні № 5 Харкова.

Довідка УНІАН. В ніч на 10 березня О.Попову в одному з барів Миколаєва по-звірячому побив 22-річний місцевий житель. Дівчина три місяці перебувала в стані коми.