Лікар Тимошенко обстежить у Миколаєві жорстоко побиту Олександру Попову
Німецький лікар із клініки «Шаріте» Лутц Хармс сьогодні у Миколаєві проведе обстеження жорстоко побитої Олександри Попової у лікарні швидкої допомоги, аби прискорити її перевезення до клініки «Шаріте».
|Лутц Хармс обстежить Сашу Попову
Цього ж дня лікар Л.Хармс відбуде до Німеччини.
«Ми свідомо запросили Лутца Хармса до Миколаєва, аби в такий спосіб прискорити вивезення Олександри Попової на лікування до Німеччини. На жаль, цей процес наразі гальмується через бюрократичні та фінансові питання», - сказав М.Катеринчук.
За його словами, після огляду О.Попової лікар Л.Хармс зможе зробити офіційну заяву для ЗМІ і «в такий спосіб розвіяти усі домисли стосовно її транспортування до німецької клініки».
Як повідомлялося, лікар з берлінської клініки "Шаріте" Л.Хармс проводив курс лікування екс-прем`єра України Юлії Тимошенко в центральній клінічній лікарні № 5 Харкова.
Довідка УНІАН. В ніч на 10 березня О.Попову в одному з барів Миколаєва по-звірячому побив 22-річний місцевий житель. Дівчина три місяці перебувала в стані коми.