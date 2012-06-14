Харків і Тбілісі уклали угоду про партнерство

Харків і Тбілісі уклали угоду про встановлення партнерських відносин.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської міської ради, документ підписали Харківський міський голова Геннадій Кернес і мер міста Тбілісі Георгій Угулава.

Сторони обговорили можливість проведення Днів Тбілісі в Харкові, питання організації бізнес-форумів для підприємців з обох міст, а також порушили питання відкриття регіонального консульства Грузії в Харкові.

Після офіційної церемонії сторони обмінялися пам'ятними подарунками: альбомами про міста. Крім того, мер Тбілісі отримав у подарунок мініатюрну копію пам'ятника козаку Харьку, а Г.Кернес - копію монумента святого Георгія.

«Ми визначаємо ті галузі, де наші точки дотику будуть найбільш ефективними. Сьогодні ми підписали угоду про співпрацю між Тбілісі і Харковом, і це дасть змогу розвивати і зміцнювати міжнародні відносини між нашими країнами», - наголосив Г.Угулава.