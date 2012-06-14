Ціна запорізького Сталіна: від 2 до 3 років тюрми і 100 кілограм силуміну

Як повідомив УНІАН державний обвинувач – старший прокурор прокуратури Запорізької області Андрій Кметь, «сьогодні Апеляційний суд Запорізької області, розглянувши апеляційні скарги засуджених та їхніх захисників на рішення Жовтневого суду Запоріжжя у справі про знищення майна Запорізького обкому КПУ – бюста Сталіна, залишив вирок суду першої інстанції в частині кваліфікації дій і міри покарання засуджених у силі».

Таким чином, суд відхилив вимогу захисту про визнання засуджених у цій кримінальній справі невинними.

Водночас, за даними прокурора, суд ухвалив рішення про зменшення суми матеріальної шкоди, яку обкому КПУ мають виплатити засуджені у цій кримінальній справі, на 3 тис. 200 грн (вартість 100 кг силуміну, з якого було виготовлено бюст – УНІАН).

Тепер за рішенням суду засуджені за відпилення голови скульптури Сталіна члени «Тризубу» мають виплатити Запорізькому обкому КПУ 106 тис. 628 грн завданої матеріальної шкоди.

Як повідомляв УНІАН, 28 грудня 2010 року на території облкому КПУ в Запоріжжі невідомі пошкодили пам'ятник Сталіну (відпиляли йому голову). Під час розслідування кримінальної справи було затримано ряд членів ВО «Тризуб» ім. Степана Бандери та їхніх прихильників.

12 грудня 2011 року Жовтневий суд Запоріжжя засудив «тризубівців» до позбавлення волі на строк від 2 до 3 років з випробувальним строком 1-3 роки.