Губернатор узяв під контроль справу свого "вбивці"

Про це УНІАН повідомили сьогодні у прес-службі Донецької облдержадміністрації

У повідомленні наголошується, що А.Шишацький вважає, що подія може носити провокаційний характер, водночас він не сприймає версію про замах серйозно. «Я не вірю у версію про замах. Донецькі ЗМІ чудово знають, що охорони у мене ніколи не було і немає. Я вважаю, що цей інцидент хтось штучно намагається прив'язати до мене і співробітників адміністрації», - пояснив губернатор.

Водночас А.Шишацький підкреслив, що триматиме ситуацію на особистому контролі: «Для мене дуже важливе дотримання демократичних свобод, особливо свободи слова в регіоні. Я наполягатиму на об'єктивному розслідуванні події».

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Як повідомляв УНІАН, за словами М.Касьянова, 20 червня він звернувся до міліції із заявою про те, що його при спробі зняти на мобільний телефон в'їзд кортежу губернатора затримали невідомі і завдали тілесних ушкоджень. Активіст стверджує, що в міліції слідчий прокуратури попросив його піднятися поверхом вище у прокуратуру, де його примусили відмовитися від послуг адвоката Тетяни Іванової і написати визнання у підготовці замаху на губернатора. За словами М.Касьянова, без цього визнання його і Т.Іванову відмовлялися випустити з будівлі прокуратури.

Після визнання М.Касьянова відпустили з правоохоронних органів, не взявши підписку про невиїзд і не застосувавши жодних інших запобіжних заходів. Про це сам М.Касьянов написав на своє сторінці у «Фейсбуці». Вчора увечері він повідомив, що знаходиться удома і що «в РВВС дуже толерантно поставилися до мене, до них претензій немає, є тільки вдячність», додавши, що претензії є до Ворошиловської прокуратури.

На запитання, навіщо він підписав визнання про підготовлюваний замах на губернатора, М.Касьянов відповів, що зробив це, щоб вийти з прокуратури, і додав: «Адже я дійсно готував замах на імідж губернатора».

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21 червня прес-служба Донецької прокуратури повідомила, що прокуратура Ворошиловського району Донецька проводить перевірку за фактом інциденту, який стався з донецьким активістом М.Касьяновим.

У Відділі зв'язків з громадськістю Головного управління МВС України у Донецькій області повідомили, що вчора у Ворошиловському райвідділі міліції під час огляду у М.Касьянова було вилучено складаний ніж і викрутку. Затриманий написав заяву з проханням вжити заходи до невідомих, які перешкоджали здійсненню його професійної діяльності.

У прес-службі Державної податкової служби Донецької області заявили, що вчорашній інцидент співробітників ДПС біля супермаркету «БУМ» з М.Касьяновим стався через його неадекватну поведінку.