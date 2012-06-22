У лікарнях України скасують медичні картки історії хвороб

Учора Кабінет міністрів оприлюднив постанову N546 від 6 червня про створення електронного реєстру пацієнтів, пише «КоммерсантЪ-Украина».

Як повідомив радник міністра охорони здоров'я Дмитро Подтуркін, єдиний реєстр створюється для обліку статистики захворювань та медикаментозного забезпечення лікарень. "До реєстру вноситимуться дані про лікування, що дозволить відмовитися від паперових карток пацієнта і отримувати доступ до історії хвороби людини, не прив'язуючись до його місця проживання", - зазначив Подтуркін.

У постанові вказується, що розпорядником реєстру є Міністерство охорони здоров'я, яке розробляє та затверджує нормативні правові акти, що забезпечують функціонування реєстру, а також здійснює контроль над його веденням". Передбачається, що лікарі стануть вносити персональні дані до реєстру за згодою пацієнта, а медичні установи будуть забезпечувати захист інформації. Лікарні зможуть обмінюватися даними про пацієнтів тільки за допомогою захищених каналів телекомунікаційного зв'язку. "З введенням реєстру ми прийдемо до того, щоб робоче місце кожного лікаря було оснащено персональним комп'ютером. А поки адміністрація лікарень буде передавати дані про пацієнтів в обласні управління охорони здоров'я, звідки вони будуть надходити до Центру медичної статистики. Програмне забезпечення для реєстру вже розробили у Фонді соціального страхування", - додав Дмитро Подтуркін.