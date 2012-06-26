Держборг України зменшився до 60,25 млрд дол.

Це на 1,1% менше показника на кінець квітня 2012 року, і на 1,7% більше показника на кінець 2011 року, повідомляється на офіційному сайті Міністерства фінансів України.

За даними Мінфіну, державний і гарантований державою зовнішній борг на 31 травня 2012 р. склав 287,44 млрд грн (59,7% від загальної суми державного і гарантованого державою боргу), або 35,96 млрд дол.; державний і гарантований державою внутрішній борг – 194,1 млрд грн (40,3%), або 24,29 млрд дол.

Державний борг України на кінець травня 2012 р. склав 375,39 млрд грн (78%), або 46,97 млрд дол. Державний зовнішній борг склав 193,34 млрд грн (40,2%), або 24,19 млрд дол. Державний внутрішній борг склав 182,05 млрд грн (37,8%), або 22,78 млрд дол.

Гарантований державою борг України склав 106,15 млрд грн (22%), або 13,28 млрд дол., зокрема: гарантований зовнішній борг – 94,09 млрд грн (19,5%), або 11,77 млрд дол.; гарантований внутрішній борг – 12,05 млрд грн (2,5%), або 1,51 млрд дол.

За інформацією Мінфіну, в травні 2012 сума державного і гарантованого державою боргу України зменшилася в гривневому еквіваленті на 5,03 млрд грн, здебільшого за рахунок часткового погашення гарантованого державою боргу Національним банком України перед МВФ за програмою stand-by.

Довідка УНІАН. Державний і гарантований державою борг України в 2011 році зріс на 9% і на 31 грудня 2011 року склав 473,12 млрд грн.