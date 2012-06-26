В аеропорту Бориспіль піймали за руку 4 крадіїв багажу

Затримано групу осіб, які впродовж тривалого часу організовували та вчиняли крадіжки багажу пасажирів, що прилітали та відлітали з Києва.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Київської області.

Зокрема, за їх даними, працівники лінійного відділу в аеропорту «Бориспіль» ГУ МВС України в Київській області затримали 3 вантажників державного підприємства «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» та працівника Департаменту внутрішньої безпеки цього підприємства.

Як встановлено на цей час, вказані особи тривалий час вчиняли крадіжки майна пасажирів.

Незважаючи на те, що до обов’язків працівника внутрішньої безпеки входило саме попередження доступу до майна пасажирів, він безпосередньо супроводжував крадіїв з метою прикриття їхніх злочинів. В подальшому, користуючись наданими йому можливостями, забезпечував переміщення викраденого через контрольні пункти і подальшу реалізацію.

Щодо вказаних осіб порушено кримінальну справу, вирішується питання про обрання їм міри запобіжного заходу, поінформували в прокуратурі.