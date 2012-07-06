Нацбанк тепер матиме власну збройну охорону

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосувало 259 із 269 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Законом вносяться зміни, які визначають, що для перевезення цінностей, охорони цінностей та об’єктів Національний банк України має відомчу охорону, озброєну бойовою вогнепальною зброєю. Відомча охорона в межах повноважень, наданих цим законом, має право застосовувати заходи фізичного впливу, спеціальні засоби оборони і бойову вогнепальну зброю.