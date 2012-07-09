У Гідропарку знесуть комплекс будівель і споруд
10:50, 09 липня 2012Суспільство
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У столичному Гідропарку за рішенням суду знесуть комплекс будівель і споруд.
У Гідропарку розчистять 2 га
Господарський суд Києва задовольнив позов Київського міжрайонного екологічного прокурора про звільнення господарюючим суб’єктом земельної ділянки площею понад 2 га, що розташована у прибережній захисній смузі Дніпра на території Гідропарку.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Дніпровської екологічної прокуратури, відповідне рішення було ухвалено 6 липня.
Суд погодився з доводами прокурора про повернення земельної ділянки вартістю понад 77 млн грн територіальній громаді Києва та зобов’язав відповідача привести ділянку у попередній стан, звільнивши її від будівель і споруд.
Водночас у повідомленні не вказано назву господарюючого суб’єкта- відповідача у справі.
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