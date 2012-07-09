Нафтогаз збирається взяти ще 2,5 млрд кредиту, щоб розплатитися з Газпромом

НАК «Нафтогаз України» має намір залучити у «Укргазбанку» (м. Київ) дві кредитні лінії на загальну суму 2 млрд 489 млн грн, йдеться в повідомленні про застосування процедури закупівлі в одного учасника, оприлюдненому на веб-порталі «Державні закупівлі».

Згідно з повідомленням, НАК планує залучити кредитні лінії на 1 млрд 489 млн грн і 1 млрд грн. Вартість обслуговування кредитних ліній становитиме 447,445 млн грн.

У тендерній документації зазначається, що кошти залучаються для розрахунків за імпортований в липні російський газ.

Як повідомляв УНІАН, НАК «Нафтогаз України» 2 липня ц.р. підписав договір про залучення кредитної лінії у російського ВАТ «Газпромбанк», 41,7% якого належать російському газовому монополісту ВАТ «Газпром», із лімітом 2 млрд дол. для розрахунків за газ, який купується у «Газпрому».

Кредит залучається строком на сім років (2012-2019 рр.), вартість обслуговування кредиту становитиме 1,539 млрд дол. (зокрема в 2012 році – 182,1 млн дол.)

20 червня міністр енергетики та вугільної промисловості України Юрій Бойко повідомив, що Кабінет міністрів затвердив прогнозний баланс надходження й розподілу природного газу на 2012 рік, згідно з яким НАК «Нафтогаз України» купить у ВАТ «Газпром» 27 млрд кубометрів газу.

27 червня Ю.Бойко повідомив, що Україна та Росія узгодили заявку із закупівлі російського природного газу на 2013 рік.

При цьому, говорячи про обсяги закупівлі російського газу на 2013 рік, він зазначив: «Я ось думаю, що ми купуватимемо ще менше (27 млрд куб. м газу, як про це заявлялося раніше – УНІАН)», – сказав Ю.Бойко.

Нагадаємо, що уряд України неодноразово заявляв про намір скоротити закупівлі державним холдингом «Нафтогаз України» газу в РФ цього року до не більше 27 млрд куб. м із близько 40 млрд куб. м у 2011 році.

За даними компанії «Укртрансгаз», Україна за 6 місяців 2012 року скоротила імпорт газу з Російської Федерації до 16 млрд куб. м, що на 55% менше показників аналогічного періоду минулого року.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають понад 97% газу й нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти й газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.