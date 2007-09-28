Данилко не став почесним, бо запізнився на прийом

Вручення артисту Андрію ДАНИЛКУ знаку "Почесний громадянин Полтави" перенесено на жовтень.

Як повідомила прес-служба міськвиконкому Полтави, почесний знак планувалося вручити артисту вчора, але церемонія не відбулася з технічних причин.

«Прийом призначили на 22.00 в Полтавській художній галереї мистецтв. До цього Вєрка Сердючка мала була вже провести концерт в рамках агітації за одну з партій. Але Андрій запізнився на кілька годин, і концерт розпочався близько 23.00. Тому захід перенесли», - сказав представник прес-служби.

За його даними, нагородження А.ДАНИЛКА знаком "Почесний громадянин Полтави" перенесли на жовтень.

Як повідомлялося, на початку червня сесія міської ради Полтави прийняла рішення про вручення А.ДАНИЛКУ знаку «Почесний громадянин міста Полтави». За це рішення проголосували 38 депутатів, двоє були проти і троє утрималися. Мер Полтави Андрій МАТКОВСЬКИЙ сказав, що рішення враховує думку 60 відсотків полтавчан.