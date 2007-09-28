Донецький суд закрив кримінальну справу щодо двійників

Ворошилівський районний суд Донецька сьогодні розглянув скаргу міського голови Маріуполя Юрія Хотлубея і голови робочої групи з обліку виборців Олександра Давиденка на ухвалу старшого слідчого УСБУ в Донецькій обл. про порушення кримінальної справи про фальсифікацію списків виборців міста Маріуполя за ч.3 ст.362 УК України. Про це повідомили в прес-службі облдержадміністрації. Під час розгляду скарги на судовому засіданні було представлено ухвалу прокуратури Донецької обл. про припинення кримінальної справи на підставі п.1 ч.1 ст.6 УПК у зв`язку з відсутністю порушення.

У даній справі Ворошилівський райсуд Донецька виніс відповідну ухвалу.

Нагадаємо, що в середу начальник прес-служби СБУ в Києві Марина Остапенко повідомила про порушення кримінальної справи за фактом виявлення в списках виборців в Маріуполі більше 10 тис. двійників і померлих.

РБК-Україна