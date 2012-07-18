Активісти під Українським домом припиняють голодування за мову

Про це повідомив УНІАН один із голодувальників Роман.

За його словами, таке рішення прийняте для того, щоб голодувальники продовжили акцію на захист української мови, а також у зв`язку із погіршенням стану їхнього здоров`я.

Акція тривала сім днів, за цей час голодували 16 людей, у тому числі станом на сьогоднішній ранок - 10.

"Оскільки влада не прореагувала на жодне звернення голодувальників, а продовжувати голодувати - це вже переходило межі фізичної можливості, Комітет захисту української мови звернувся з проханням, у зв`язку з відсутністю реакції влади, переходити до інших форм протесту - організовувати акції. І таким чином перевести протест в іншу форму заради збереження здоров`я людей", - сказав один із координаторів акції на захист української мови Тарас Пушкар.

Він повідомив, що біля Українського дому четверо представників Коаліції учасників Помаранчевої революції продовжують голодування.

"Ця організація зарекомендувада себе певним, не дуже хорошим чином. Це, по суті, є рух на те, щоб процес передачі естафети громадським організаціям певним чином дискредитувати", - зазначив Т.Пушкар.

Як повідомляв УНІАН, 3 липня Верховна Рада ухвалила Закон "Про засади державної мовної політики", що спричинило хвилю протестів по всій Україні.

Того ж дня біля Українського дому було оголошено безстрокове голодування проти мовного закону.