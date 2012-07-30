Призерами «Нової хвилі» стали одразу дві учасниці вокального шоу «Голос країни»

Нілуфар Расулмухамедова (Нілу), учасниця вокального шоу "Голос країни" каналу "1+1", перемогла на міжнародному конкурсі молодих виконавців "Нова хвиля 2012". У свою чергу представниця України, фіналістка шоу "Голос країни", Марія Яремчук, посіла третє місце та приз глядацьких симпатій.

Це створює безпрецедентну ситуацію, коли відразу дві учасниці українського вокального шоу "Голос країни" стали призерами престижного міжнародного конкурсу.

Як прокоментувала продюсер шоу "Голос країни" Ірина Іонова: "Нова хвиля - це міжнародний конкурс такого рівня, в якому конкурують дуже професійні учасники. Рахунок між ними йде на одиниці, важливий кожен бал. Перемога Нілуфар стала несподіванкою для всіх, адже за підсумками перших двох конкурсних днів вона не була в групі лідерів. Як і на "Голосі країни" і це не раз підкреслювала її зоряний тренер Валерія, вокал Нілуфар і її манера виконання дуже фірмові, не схожі на ту популярну естраду, яка сьогодні знаходить свого слухача. Саме завдяки "Голосу країни" публіка дізналася дуже самобутню артистку. Нілу і Маша, завдяки "Голосу країни", отримали міцне конкурсне загартування. Перемога наших учасниць, це перемога і всього колективу "Голосу країни", який багато вклав у них і дав їм досвід".

Музичний продюсер шоу "Голос країни" каналу "1+1" та член журі "Нової хвилі-2012" Костянтин Меладзе відзначив виступ Марії і сказав, що вона підкорила суддів конкурсу: "Як би не закінчився конкурс, найважливіше, що Марія потрапила в трійку найсильніших міцного міжнародного конкурсу і це досягнення всього проекту "Голос країни", бо саме там вона набула якостей справжньої артистки. Журі "Нової хвилі" - це дуже великі професіонали і вони відразу бачать, що перед ними не просто молода виконавиця, яка добре співає, а дівчина, яка володіє якостями справжньої популярної артистки. Перш за все, це голос і вокал, друге - красива зовнішність, і третє, що дуже важливо, Марія вміє подати себе так, щоб зачепити глядача, це міміка, володіння голосом, і вміння викликати як сльози, так і радість".

Зірковий тренер Марії Яремчук на "Голосі країни" Олександр Пономарьов також стежив за виступами своєї екс-підопічної: "Вітаю Машу з перемогою, ми ще раз показали, що "Голос країни" в цілому, і моя команда зокрема, це сильні вокалісти. Це готові артисти, які можуть гідно представляти Україну не лише на внутрішніх конкурсах, а й на міжнародній сцені".

У свою чергу Марія Яремчук подякувала "Голосу країни" за свій успіх і звернулася до дітей, які співають, із закликом не ховати свій талант і взяти участь в новому проекті каналу "1 +1" "Голос. Діти":

Уже цієї осені канал "1+1" покаже дитячу версію проекту "Голос. Діти". Як зазначає продюсер проекту Ірина Іонова: "В проекті візьмуть участь діти від 6 до 14 років. Оцінювати учасників будуть, як артистів, а не просто талановитих дітей".