З Києва до Москви доведеться їздити за новими правилами

Тепер пасажирам, які слідують до Москви, доведеться приходити за годину до відходу поїзда, щоб пройти митний і прикордонний контроль. Про це "Сегодня" розповів офіцер прес-служби Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

«Так вже відбувається для пасажирів поїздів № 1-2 «Київ - Москва». Біля вагона їх зустрічають митники та прикордонники. З грудня 2010 року для цих пасажирських поїздів діє експеримент з більш простого варіанту митного оформлення. За погодженням з Російською Федерацією планується ввести таку ж процедуру для пасажирів поїздів № 3-4 і № 5-6», - каже Демченко.

За його словами, на території Росії перевіряти пасажирів вже не будуть.

Нагадаємо, пункт пропуску через кордон для поїздів на Москву вже існує на вокзалі в Харкові.