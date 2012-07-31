З Києва до Москви доведеться їздити за новими правилами
На київському вокзалі хочуть відкрити цілодобовий пункт пропуску через держкордон.
Тепер пасажирам, які слідують до Москви, доведеться приходити за годину до відходу поїзда, щоб пройти митний і прикордонний контроль. Про це "Сегодня" розповів офіцер прес-служби Державної прикордонної служби Андрій Демченко.
«Так вже відбувається для пасажирів поїздів № 1-2 «Київ - Москва». Біля вагона їх зустрічають митники та прикордонники. З грудня 2010 року для цих пасажирських поїздів діє експеримент з більш простого варіанту митного оформлення. За погодженням з Російською Федерацією планується ввести таку ж процедуру для пасажирів поїздів № 3-4 і № 5-6», - каже Демченко.
За його словами, на території Росії перевіряти пасажирів вже не будуть.
Нагадаємо, пункт пропуску через кордон для поїздів на Москву вже існує на вокзалі в Харкові.