8 із 9 загиблих у ДТП в Польщі українців були жителями одного району

8 з 9 загиблих у ДТП в Польщі українців були жителями Бережанського району Тернопільської області.

Про це УНІАН повідомили в Тернопільській облдержадміністрації. Усі жертви ДТП працювали на підприємстві із переробки овочів та фруктів Rolfoods поблизу містечка Гловно Лодзівського воєводства. Жили вони в польському селищі Цезарка, щоранку на роботу їх довозили.

На роботу до Польщі 8 із 9 загиблих приїхали з Бережанського району Тернопільської області, дехто з них на роботу за кордон потрапив уперше. Потерпілі проживали у селах Мечищів, Шибалин та Надорожнів. Власне з Мечищева – 21-річна дівчина, яка вижила у ДТП, її чоловік – загинув. Загиблий водій – також з села Мечищів.

Як повідомляв УНІАН, 30 липня о 5.45 ранку на нерегульованому залізничному переїзді в Братошевічах сталося зіткнення поїзда з мікроавтобусом, який перевозив 10 людей, вісім з яких загинули на місці, а 1 жінка померла через кілька годин у лікарні. Аварію пережила 20-річна дівчина, яка, за даними лікарів, перебуває у важкому, але стабільному стані. За попередніми даними польських правоохоронців, причиною аварії стало те, що водій мікроавтобуса не зупинився перед знаком STOP і в'їхав під поїзд, який рухався зі швидкістю близько 80 кілометрів на годину.

Обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій облдержадміністрації сьогодні прийняла рішення виділити кожній родині загиблих по 10 тис грн. для допомоги в організації похорон. Крім того, 10 тис грн виділено на лікування жінки, яка залишилась живою після аварії і зараз перебуває в лікарні у Лодзі.