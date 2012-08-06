У «Газпромі» визнали, що Україна російський газ не привласнювала

Про це повідомляє корпоративний журнал «Газпром» (№7-8 від 2012 року) російського газового монополіста з посиланням на заступника голови компанії Олександра Медведєва.

«У лютому 2012 року в період двох екстремально холодних тижнів у Росії та Європі жодного скорочення поставок російського газу за кордон не було. Експорт не зменшився, а зріс. Європа не змогла збільшити внутрішній видобуток газу і закупівлі у інших виробників. У результаті додатковий попит на наш газ перевищив очікувані об'єми на 50%», – заявив О.Медведєв.

За його словами, Туреччина і Греція подавали заявки на поставки газу понад обумовлену контрактами – вони були виконані ТОВ «Газпром експорт». Практично 95% газу, який недопоставляється до Європи з Лівії, також було компенсовано російською компанією.

«Проте в ситуації, що склалася, 100% усіх заявок, що надійшли, виконати було неможливо. Хоча потенційно, якби ми працювали з Європейською комісією (ЄК) більш узгоджено, зробити це було б цілком реальне. Власне, для цього і реалізуються всі наші експортні проекти в Європі», – вважає О.Медведєв.

Він відзначив, що поки «Газпром» стикається з протидією ЄК у частині розширення можливостей доставки російського газу на європейські ринки.

Видання відзначає, що, проте, поточного року поставки газу ВАТ «Газпром експорт» в країни далекого зарубіжжя становитимуть, за оцінкою компанії, не менш як 150 млрд куб. м, а з урахуванням країн колишнього СРСР – 222 млрд куб. м. Експортна виручка прогнозується на рівні 84,5 млрд дол.: 61 млрд дол. від реалізації до країн дальнього і 23,5 млрд дол. – ближнього зарубіжжя.

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Як повідомляв УНІАН, 22 лютого Президент Росії Дмитро Медведєв доручив «Газпрому» «розібратися» з несанкціонованим відбором Україною російського транзитного газу.

"Зі своїми колегами в рамках корпоративних процедур і цивільно-правових механізмів розберіться", - вимагав глава держави від глави "Газпрому" Олексія Міллера.

Крім того, Д.Медведєв доручив А.Міллеру "до українських друзів довести позицію, пояснити, чому збільшується потужність газопроводу "Південний потік", і продовжити переговори щодо газової співпраці".

О.Міллер повідомив, що в лютому нинішнього року Україна несанкціоновано відбирала російський газ, призначений європейським споживачам.

"Європейські споживачі збільшили заявку на поставки російського газу, "Газпром" зробив все необхідне, проте значні об'єми газу до Європи не доходили", - відзначив О.Міллер. За його словами, "в окремі дні на Україні залишалося до 40 млн. кубічних метрів газу".

"Це завдало фінансового і репутаційного збитку "Газпрому", - підкреслив О.Міллер. Він відзначив, що європейські споживачі російського газу звернулися з проханням збільшити поставки через аномально низькі температури на початку лютого, коли скрижаніли Дунай і канали у Венеції. Газ, що поставлявся, проте до Європи не доходив, залишаючись в Україні.

Д.Медведєв поцікавився, чи не зверталася Україна з проханням збільшити поставки газу. О.Міллер підкреслив, що Україна, навпаки, нинішнього року порушила питання "про зменшення поставок з 52 млрд кубічних метрів на рік до 27". "Проте в умовах холодів брали більше", - констатував глава російської держави. Керівник "Газпрому" уточнив, що йдеться про більш як 60 млрд кубічних метрів газу у річному вираженні.

Водночас, "Газпром" жодним письмовим чином не оформив свої претензії з приводу нібито несанкціонованого відбору Україною газу і не визначив, який саме об'єм "відібрала" Україна.

Довідка УНІАН. Коли на початку лютого 2012 ударили люті морози, низка європейських країн заявила, що недоотримує обумовлені контрактами об'єми російського газу.

Заступник голови правління "Газпрому" Олександр Медведєв 2 лютого сказав, що у зв'язку з суворою зимою компанія, навпаки, максимально наростила поставки до Європи.

О.Медведєв висловив подив з приводу повідомлень про нібито значні скорочення поставок російського газу до Європи. Проте прес-секретар Єврокомісії Марлене Хольцнер 3 лютого заявила, що Росія скоротила поставки газу до дев'яти європейських країн.

4 лютого заступник голови правління холдингу "Газпром" Андрій Круглов заявив, що Росія на кілька днів знизила поставки газу до Західної Європи, в об'ємі до 10%, але потім об'єми газу, що поставлялися, повернулися до показників, передбаченим контрактом. Він також відзначив, що "Газпром" не зможе поставити європейським споживачам додаткові об'єми газу, про які вони запитали.